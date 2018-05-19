В США предъявили обвинения стрелку в техасской школе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в тяжком убийстве подозреваемому в стрельбе в средней школе города Санта Фе в Техасе, в результате которой погибли десять человек, сообщается в заявлении полиции округа Галвестон.
В пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта Фе в Техасе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис.
Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и "коктейли Молотова", а подозреваемый собирался покончить собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально.
Мотивы преступника пока неизвестны.