В США предъявили обвинения стрелку в техасской школе

Ученик школы Санта-Фе Логан Робертс беседует с журналистами возле тренажерного зала, где студенты и родители ожидают после в стрельбы в школе Санта-Фе. 18 мая 2018

Ученик школы Санта-Фе Логан Робертс беседует с журналистами возле тренажерного зала, где студенты и родители ожидают после в стрельбы в школе Санта-Фе. 18 мая 2018

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в тяжком убийстве подозреваемому в стрельбе в средней школе города Санта Фе в Техасе, в результате которой погибли десять человек, сообщается в заявлении полиции округа Галвестон.

"Подозреваемый в стрельбе в школе Санта Фе был помещен в тюрьму округа Галвестон. Он находится под стражей по обвинению в тяжком убийстве без возможности выйти под залог", — говорится в сообщении полиции в Facebook. По словам правоохранителей, задержанному могут предъявить и другие обвинения.

В пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта Фе в Техасе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис.

Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и "коктейли Молотова", а подозреваемый собирался покончить собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально.

Мотивы преступника пока неизвестны.