Иран на призвал ввести торговые санкции против США и Израиля

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, предложил ввести политические и торговые ограничения против Израиля и США.

Внеочередной саммит ОИС проходит по инициативе Турции, действующего председателя организации, в целях поддержки Палестины и осуждения политики Израиля и США на Ближнем Востоке.

"Предлагаем властям мусульманских стран и всем правительствам, придерживающимся независимой политики, прервать экономические и торговые связи с сионистским режимом (Израилем)", — сказал президент Ирана.

Роухани также выступил за проведение специального заседания Генассамблеи ООН "с целью обсуждения незаконных решений США по Иерусалиму и преступлений Израиля".

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли десятки палестинцев.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.