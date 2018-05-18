Иран на призвал ввести торговые санкции против США и Израиля

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, предложил ввести политические и торговые ограничения против Израиля и США.
"Предлагаем властям мусульманских стран и всем правительствам, придерживающимся независимой политики, прервать экономические и торговые связи с сионистским режимом (Израилем)", — сказал президент Ирана.
Роухани также выступил за проведение специального заседания Генассамблеи ООН "с целью обсуждения незаконных решений США по Иерусалиму и преступлений Израиля".
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.