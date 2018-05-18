Дискуссия о квотах на мигрантов разделяет Европу, считают в Чехии и Австрии

ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Дискуссия о приеме странами ЕС нелегальных мигрантов по квотам разделяет Европу, внимание необходимо уделить усилению охраны внешних границ ЕС, а также помощи тем странам, из которых идут основные потоки беженцев – в мнении об этом сошлись на переговорах в Вене в пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц и посетивший Австрию с коротким визитом чешский премьер Андрей Бабиш.

"Европа сейчас нуждается в уменьшении напряженности и усилении сотрудничества. Надеюсь, что нам удастся перенести внимание от споров по распределению мигрантов к усилению охраны внешних границ ЕС. Длительные и весьма ожесточенные дебаты о принудительном перераспределении беженцев по странам ЕС, кроме негатива, ничего не принесли", — заявил Курц на совместной пресс-конференции обоих политиков, которую транслировали сетевые телеканалы.

По мнению Курца, безопасность и стабильность в Европе не может быть обеспечена без решения этих проблем в регионе Западных Балкан. Кроме того, считает австрийский канцлер, ни в коем случае нельзя оставлять без поддержки, наедине с проблемой беженцев Италию и Грецию, через которые идут основные потоки нелегальных мигрантов.

В свою очередь, чешский премьер заявил, что проблему мигрантов Евросоюз явно недооценил, да и теперь неправильно пытается ее решить, настаивая на принудительном распределении беженцев по странам ЕС.

"Это мы, в своей стране, должны принимать решения о том, кто у нас будет жить и работать, но ни в коем случае вместо нас это не могут решать другие государства или кто-то в Еврокомиссии", — подчеркнул Бабиш, добавив, что проблема беженцев должна решаться непосредственно в тех странах, откуда они направляются в Европу.

По словам Курца, руководители обоих правительств также обсудили вопросы улучшения транспортной инфраструктуры, связывающей две соседние страны, и рассмотрели ряд тем, по которым существуют определенные разногласия. В частности, это касается развития ядерной энергетики в Чехии, против чего австрийские политики и рядовые граждане в прошлом неоднократно выражали свой протест.