ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянин Вадим Микерин, осужденный за "откаты" на урановых сделках, депортирован в пятницу из США в Россию после отбытия наказания, сообщила РИА Новости представитель иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Джюстин Уилэн.

"Восемнадцатого мая офицеры по депортации иммиграционно-таможенной полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдворили осужденного преступника Вадима Микерина, гражданина России, в его страну", — сообщила Уилэн.

По ее словам, Микерин в последний раз прибыл в США законным путем 16 августа 2014 года. Он был арестован в октябре того же года и в декабре 2015 осужден на четыре года тюрьмы, что означало депортацию после приговора.

Микерин был освобожден 24 апреля из федеральной тюрьмы и немедленно переведен в иммиграционную тюрьму для депортации.

Микерин был осужден по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом американской структуры признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

Микерин возглавлял корпорацию TENAM — американскую "дочку" компании "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде "откатов" на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.

Микерин был арестован в октябре 2014 года. С учетом того, что проведенный в предварительном заключении срок был ему засчитан в счет тюремного срока, он вышел на свободу на несколько месяцев раньше завершения 4-летнего срока.