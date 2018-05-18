Лавров надеется на конструктивную роль США в урегулировании вокруг КНДР

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва надеется, что роль США в урегулировании проблем Корейского полуострова останется конструктивной, есть хорошие перспективы денуклеаризации, если Вашингтон и Сеул воздержатся от выдвижения заведомо неприемлемых требований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Кларин".
"Если стороны воздержатся от выдвижения заведомо неприемлемых требований друг к другу и обозначат готовность к взаимоуважительному диалогу, у денуклеаризации Корейского полуострова появятся хорошие перспективы", — добавил министр.
Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.