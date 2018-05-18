Нужны гарантии безопасности для решения ситуации вокруг КНДР, заявил Лавров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. После выхода США из сделки по Ирану для решения ситуации вокруг КНДР нужно создать беспрецедентный механизм взаимных гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, практические аспекты решения проблем Корейского полуострова, в том числе его денуклеаризации "должны согласовываться в ходе многосторонних консультаций по вопросам мира и стабильности в Северо-Восточной Азии".

"Ясно, что ядерную проблему полуострова не получится решить в отрыве от других вызовов региональной безопасности или в ущерб интересам какой-либо из сторон. Опыт прошлых лет и история допущенных ошибок наглядно это подтверждают. Кроме того, в свете нынешней ситуации вокруг СВПД необходимо будет разработать беспрецедентный механизм взаимных гарантий, а сделать это можно лишь совместными усилиями всех государств региона", — сказал Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".