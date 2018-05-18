Россия считает незаконными санкции против Венесуэлы

КАРАКАС, 18 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия считает незаконными санкции, введенные против Венесуэлы, заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

"Любые санкции мы оцениваем принципиальным образом и считаем, что экстерриториальное применение своих законов за рубежом незаконно. Поэтому то, что США вводят санкции в отношении России или Венесуэлы, — это все вещи незаконные", — сказал Заемский.

По его словам, в международном праве есть только одно единственное законное употребление санкций — тех, которые утверждены СБ ООН.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. В начале мая США расширили санкции против Венесуэлы, добавив в санкционный список трех лиц и 20 компаний за причастность к наркотрафику.