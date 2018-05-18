Ряд стран решил войти в Международное партнерство по борьбе с химоружием

ПАРИЖ, 18 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Девять новых стран приняли решение о вступлении в Международное партнерство против безнаказанности за применение химического оружия, заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед журналистами по итогам министерского совещания в Париже.

Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью за применение химоружия было создано в Париже в январе 2018 года, оно объединило около 30 стран, в числе которых — Франция, ФРГ, Великобритания и США. Также в партнёрство входят несколько международных организаций, в том числе — ОЗХО, Управление ООН по вопросам разоружения (UNODA) и Независимая комиссия по расследованию в Сирии.