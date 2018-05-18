В Европарламенте потребовали сделать слушания с Цукербергом открытыми

БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Несколько фракций Европарламента (ЕП) потребовали в пятницу от спикера ЕП Антонио Таяни организовать прямую трансляцию намеченных на вторник, 22 мая, слушаний с участием основателя Facebook Марка Цукерберга.

Ранее на этой неделе председатель ЕП сообщил, что Цукерберг согласился прибыть в Брюссель на слушания по вопросам защиты данных пользователей соцсетей. Позднее стало известно, что встреча с парламентскими фракциями пройдет в закрытом режиме, что вызвало возмущение ряда депутатов. Согласно обнародованной в пятницу программе заседаний, встреча парламентариев с основателем и главой Facebook запланирована на вечер вторника.

I will not attend the meeting with Mr Zuckerberg if it’s held behind closed doors. It must be a public hearing – why not a Facebook Live? I strongly regret that the @EPPGroup has colluded with extreme right to keep everything behind closed doors. https://t.co/uYqEDlRtyo — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 16 мая 2018 г.

​"Пять из восьми политических фракций, представляющих большинство депутатов Европарламента, побуждают председателя Европарламента Таяни открыть встречу с Цукербергом, организовав прямую трансляцию", — сообщил в пятницу в своем аккаунте в Twitter лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт.

Глава фракции социал-демократов Удо Булман поддержал это требование, заявив в распространенном в пятницу заявлении, что "граждане заслуживают того, чтобы знать, как Facebook использует данные и как их затронул скандал вокруг Cambridge Analytica".

"Мы хотим сделать слушание публичным. Наши руководители запросили прямую трансляцию для встречи во вторник", — говорится в заявлении фракции "зеленых".

Фракция "Европейские объединенные левые" также заявила, что "настаивает на том, чтобы встреча во вторник с Цукербергом в Европарламенте была доступна для просмотра в интернете в интересах прозрачности".

В середине апреля Цукерберг выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США.

В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение компании Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных пользователей.