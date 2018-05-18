В ОБСЕ заявили об увеличении жертв среди гражданского населения в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (229)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение количества жертв среди гражданско от населения по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Мы фиксируем высокое количество нарушений, высокое количество жертв, высокое количество снарядов в жилых районах, а так же повышенный уровень риска повреждения объектов инфраструктуры", — заявил Хуг.

Он почеркнул, что число жертв среди мирного населения растет по обе стороны соприкосновения.

"С начала этого месяца мы фиксируем увеличения количества жертв по обе стороны линии соприкосновения… Порядка 20 случаев жертв среди гражданского населения, и около 50% случаев мы уже подтвердили", — отметил он.