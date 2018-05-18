БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель никогда не теряли способности вести переговоры открыто, их диалог весьма эффективен, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что никогда и не было у нас отхода от добрых отношений. Мы всегда старались в стороне оставлять все наносное. И мне кажется, наши немецкие друзья тоже поняли, что нужно руководствоваться своими национальными интересами. И при такой постановке дел, я уверен, у нас очень много взаимовыгодных, полезных проектов", — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что президента России и канцлера ФРГ связывают очень хорошие личные отношения.

"И даже когда они встречались в периоды обострения мировой ситуации, ситуации в Европе, они никогда не теряли своей способности разговаривать откровенно, не скрывать какие-то сложные вопросы, ставили их открыто и открыто комментировали. Поэтому, я думаю, что вот этот формат российско-германский — на уровне президента и канцлера — он весьма и весьма эффективен", — добавил Лавров.

Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным.