БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Процессы в мировой политике и экономике становятся все менее предсказуемыми, мнение о необходимости опираться на национальные интересы берет верх, считает глава МИД Сергей Лавров.

"Сейчас, когда процессы в мировой экономике, мировой политике становятся все менее предсказуемыми, в том числе в результате попыток, даже не попыток, а решений США, (которые подвергают ревизии) ключевые многосторонние договоренности, по-моему, Европа… осознает то, что нужно все-таки, прежде всего, думать о своих интересах, они берут верх", — сказал Лавров журналистам.

"Мне трудно за наших германских партнеров рассуждать, мне кажется, всегда Германия стремилась руководствоваться своими национальными интересами, просто иногда вступала в силу так называемая евроатлантическая солидарность, солидарность в ЕС, которая, к сожалению, — евросоюзовская солидарность, да и натовская солидарность — очень часто опиралась на мнение агрессивного меньшинства", — добавил он.