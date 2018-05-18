БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Процессы в мировой политике и экономике становятся все менее предсказуемыми, мнение о необходимости опираться на национальные интересы берет верх, считает глава МИД Сергей Лавров.
"Мне трудно за наших германских партнеров рассуждать, мне кажется, всегда Германия стремилась руководствоваться своими национальными интересами, просто иногда вступала в силу так называемая евроатлантическая солидарность, солидарность в ЕС, которая, к сожалению, — евросоюзовская солидарность, да и натовская солидарность — очень часто опиралась на мнение агрессивного меньшинства", — добавил он.