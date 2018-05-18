В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе в школе

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Число погибших в пятницу в результате стрельбы в школе в городе Санта Фе в Техасе может составить до десяти, сообщил шериф округа Харрс Эд Гонсалес.

"Один подозреваемый находится под стражей, второй человек, представляющий интерес для следствия, задержан и сейчас его допрашивают. Подтверждены несколько погибших, их число может быть от восьми до десяти, включая учеников и работников (школы)", — сказал шериф журналистам.

По словам Гонсалеса, задержанные, предположительно, являются учащимися школы. Инцидент произошел в районе 07.30-08.00 по местному времени (15.30-16.00 мск).

По данным представителя местной больницы, на лечении сейчас находятся трое раненых, один из которых в критическом состоянии.