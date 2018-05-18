Британия намерена созвать в июне спецсессию Конференции ОЗХО

ЛОНДОН, 18 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания рассчитывает созвать в июне специальную сессию Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обсудить ситуацию в Сирии и инцидент в Солсбери, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Джонсон в Париже принимает участие в конференции по сотрудничеству в борьбе с использованием химического оружия, организованной МИД Франции. В конференции принимают участие представители 33-х стран.

"Сегодня мы вместе с партнерами призываем провести специальную сессию Конференции стран-участниц ОЗХО в июне, чтобы согласовать действия в поддержку конвенции (по запрещению химоружия) и самой организации. Все вместе мы обеспечим глобальный запрет химического оружия", — цитирует пресс-служба британского МИД выступление Джонсона.

Министр отметил, что в последние годы химическое оружие в нарушение конвенции применялось в мире несколько раз.

"Жестокость Асада в Сирии и попытка убийства в Солсбери несут угрозу конвенции о запрещении химоружия и тому порядку, который обеспечивает нашу безопасность", — сказал Джонсон.

По замыслу главы британского МИД, на специальной сессии Конференции стран-участниц ОЗХО Британия намерена выработать меры "для противодействия серьезным вызовам, с которыми мы все столкнулись".

Согласно правилам ОЗХО, созвать спецсессию Конференции можно при согласии не менее 64 стран-членов организации. Всего членами ОЗХО являются 192 страны.