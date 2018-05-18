ВОЗ оценила ситуацию со вспышкой Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вспышка смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения по итогам заседания Комитета по чрезвычайной ситуации.

По данным ВОЗ, общее количество случаев заболевания Эболой в настоящее время составляет 45. Из них 14 случаев подтверждены клинически, 10 являются подозрениями на вирус и 21 пациент возможно заражен. ВОЗ также рассчитывает, что в отношении Демократической Республики Конго не будет вводиться никаких ограничений на путешествия и торговлю.