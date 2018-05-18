Меркель отметила роль России в стратегических интересах Германии

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, со стороны ЕС чтобы продолжались контакты, поддерживались", — сказала Меркель.

Она отметила, что считает поддержку диалога абсолютно важной.

"Наши гражданские общества поддерживают очень обширные связи, это сотрудничество, германо-российское сотрудничество. Оно должно выдерживать очень серьезные разногласия, очень принципиальные разногласия. Но я еще раз подчеркну, если мы хотим решать проблемы, нужно общаться друг с другом, нужно вести диалог", — добавила Меркель.