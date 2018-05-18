Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил развивающиеся культурное и гуманитарное сотрудничество России и Германии.

"Хотелось бы упомянуть развивающееся сотрудничество России и Германии на гуманитарном и культурном направлении", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он добавил, что в этом году завершается проведение Года регионально-муниципальных партнеров двух стран, "ведется подготовка Года научно-образовательных партнерств, а также масштабной концертной программы "Русские сезоны" в 2019 году".