В Крыму потребовали сурового наказания за призывы бомбить мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Нужно сурово наказать причастных к появлению в американской интернет-газете статьи с призывом взорвать Крымский мост, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В американской интернет-газете Washington Examiner 15 мая появилась колонка Тома Рогана, в которой автор предложил Украине разбомбить Крымский мост. СК РФ возбудил уголовные дела против журналиста и редактора таблоида. В действиях журналиста усмотрели признаки публичных призывов к террористической деятельности в России, а редактора – признаки распространения материалов и информации, направленных на формирование идеологии терроризма, представлений о допустимости террористических актов.

"Оставить без внимания этот факт нельзя. На всех международных площадках мы должны говорить об этом и довести это дело до конца. Люди, которые выступают с подобными призывами, должны быть в обязательном порядке наказаны. Такие призывы – это преступление, причем международного масштаба. Они должны понести уголовную ответственность и быть наказаны самым серьезным и самым суровым образом", — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что западные страны так и не выступили с осуждением статьи американского издания. "Мы не услышали ни одного заявления каких-то более менее крупных европейских или американских, или вообще в целом западных политиков с осуждением этого призыва. Получается так, что на территории США можно призывать к развязыванию военных действий. Налицо политика двойных стандартов в действии — им можно делать и говорить все, что они хотят, а мы при этом должны действовать и строго соблюдать международные нормы и правила", — подчеркнул Полонский.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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