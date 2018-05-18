Опрос показал, что немцы считают Россию надежным партнером

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более 30% немцев рассматривают Россию, как партнера, которому можно доверять, и лишь 14% заявили, что доверяют США, когда речь идет о политическом сотрудничестве, свидетельствует данные опроса Politbarometer, проведенного исследовательской группой "Выборы" (Wahlen) для телеканала ZDF.

"По мнению 82% опрошенных, США не являются для Германии партнером, которому можно доверять, когда речь идет о политическом сотрудничестве. Только 14 % рассматривают США как надежного партнера. То, насколько высок уровень дефицита доверия, показывает сравнение результатов с опросами по России и Китаю. 36% видят в России надежного партнера, 58% респондентов не согласны с этим", — сообщается на сайте.

Результаты опроса по Китаю показали, что 43% опрошенных считают, что КНР можно доверять, и также 43% считают, что нет.

Как сообщается на сайте канала, те, кто поддерживает правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), чаще (61%) высказывались за то, что России можно доверять. Поддерживающие партию Левых разделились: 45% доверяют России и 49% — нет. Большинство тех, кто поддерживает бок ХДС/ХСС (61%), Социал-демократическую партию Германии (65%) и партию Зеленых (74%), сомневаются, что Россия является надежным партнером.

Результаты опроса также показали, что 36% респондентов выступают за отмену европейских санкций против России. 45% высказались в пользу их сохранения, и только 14% поддержали идею ужесточения санкционных мер в отношении России.

Опрос был проведен с 15 по 17 мая, в нем приняли участие 1200 человек, достигших 18 лет.