МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере намерение США ввести ограничительные меры против проекта "Северный поток — 2".

Ранее администрация Трампа пригрозила ввести санкции в случае продолжения строительства газопровода. Вашингтон опасается, что дальнейшее развитие проекта усилит зависимость Европы от российского газа. По информации СМИ, незадолго до этого Трамп просил канцлера Германии Ангелу Меркель перестать поддерживать "Северный поток — 2". Взаимен в Вашингтоне пообещали начать переговоры по новому торговому соглашению.

Пушков подчеркнул, что США давно обеспокоены "Северным потоком — 2". По его мнению, Вашингтон вынужден "продавливать сапогом" поставки в Европу американского сланцевого газа ввиду его неконкурентоспособности.

"Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы", – написал он.

Сенатор убежден, что санкциями против союзников Вашингтон только подчеркивает их положение вассалов.

"Красивые слова и болтовня об общих интересах — по боку. Вместо них — жесткий диктат", — подытожил Пушков.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Некоторые страны выступили против строительства газопровода, называя этот проект политическим.