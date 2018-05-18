МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере намерение США ввести ограничительные меры против проекта "Северный поток — 2".
Пушков подчеркнул, что США давно обеспокоены "Северным потоком — 2". По его мнению, Вашингтон вынужден "продавливать сапогом" поставки в Европу американского сланцевого газа ввиду его неконкурентоспособности.
"Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы", – написал он.
"Красивые слова и болтовня об общих интересах — по боку. Вместо них — жесткий диктат", — подытожил Пушков.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Некоторые страны выступили против строительства газопровода, называя этот проект политическим.