Посол Ирана в России назвал безответственным решение США о выходе из СВПД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Решение США об одностороннем выходе из ядерной сделки по Ирану является безответственным шагом, сказал посол Ирана в РФ Мехди Санаи, выступая с лекцией о российско-иранских отношениях в СПбГУ.

"У Ирана такая позиция: если соглашение будет обеспечивать иранские интересы, то Иран останется, здесь важны РФ, Китай и европейские страны … Выход США показывает безответственность, это опасно для мира. Он приглашает Иран на новые переговоры, но какая гарантия, что он потом не отменит итоги этих переговоров?", — сказал посол.

По его словам, "Иран поставит срок, если увидит, что обеспечиваются иранские экономические интересы, то и без Америки можно продолжать, а если нет, то Иран может обсудить другие варианты".

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.