Трамп пошутил по поводу необычной звуковой иллюзии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом подключились к дебатам по поводу слуховой иллюзии, набравшей в последние дни стремительную популярность во всем мире.

Речь идет об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: laurel (лавр, слышится как "лорел") и yanny ("йенни").

В 45-секундном видеоролике, выложенном в Twitter Белого дома, сотрудники администрации предлагают свои версии услышанного.

В целом преимущество осталось за словом laurel, его, в частности, услышали дочь Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй. Вице-президент Майк Пенс поинтересовался, кто такой Йенни.

Чтобы подчеркнуть шуточный характер съемки, выступавший последним Трамп с невозмутимым лицом заявил, что слышит covfefe – слово, ставшее знаменитым, благодаря опечатке президента.

Год назад Трамп написал в Twitter "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter.