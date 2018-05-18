Умер американский историк Ричард Пайпс

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Бостоне в четверг умер известный американский историк Ричард Пайпс, сообщается на сайте Гарвардского университета.
Ричард Пайпс специализировался на русской истории периода империи, а также на истории русской революции. У него обучались тысячи студентов и десятки докторантов. Он также активно проводил политику в отношении Советского Союза, возглавив, в частности, в 1976 году команду ЦРУ по анализу "советской угрозы". С 1981 по 1983 годы Пайпс работал в Совете национальной безопасности Белого дома.
В 2016 году он крайне негативно оценивал будущее Америки в случае, если президентом станет Дональд Трамп.
Среди наиболее известных его работ — "Три "почему" русской революции", "Россия в борьбе со своим прошлым", "Два пути России".