Умер американский историк Ричард Пайпс

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Бостоне в четверг умер известный американский историк Ричард Пайпс, сообщается на сайте Гарвардского университета.

Пайпс родился в Польше 11 июля 1923 года, в 1940 году бежал от нацистов в США. Он служил в американской армейской авиации, где изучал русский язык, после чего поступил в Гарвард в 1946 году. В университете он работал до выхода на пенсию в 1996 году.

Ричард Пайпс специализировался на русской истории периода империи, а также на истории русской революции. У него обучались тысячи студентов и десятки докторантов. Он также активно проводил политику в отношении Советского Союза, возглавив, в частности, в 1976 году команду ЦРУ по анализу "советской угрозы". С 1981 по 1983 годы Пайпс работал в Совете национальной безопасности Белого дома.

В 2016 году он крайне негативно оценивал будущее Америки в случае, если президентом станет Дональд Трамп.

Среди наиболее известных его работ — "Три "почему" русской революции", "Россия в борьбе со своим прошлым", "Два пути России".