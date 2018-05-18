В Израиле не связывают протесты в Газе с переносом посольства США

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Беспорядки в секторе Газа не связаны с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, считает министр по делам Иерусалима правительства Израиля Зеэв Элькин.

"Во-первых, нет никакой связи между переносом американского посольства и беспорядками в секторе Газа. Беспорядки на границе с Израилем продолжаются уже больше месяца. И начались они из-за проблемной ситуации в самом секторе, когда лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас резко сократил финансирование, которое он переводит в сектор Газа, и ХАМАС почувствовал себя в изоляции. С этого момента и начались беспорядки на границе с Израилем и попытки прорвать границу",- сказал Элькин в интервью газете " Известия ".

"То, что происходило в понедельник (14 мая, в день переноса посольства США в Иерусалим), — просто дополнительный элемент тех событий, которые происходят чуть ли не каждый день, а большими волнами — еженедельно по пятницам", — добавил он.

Элькин пояснил, что главной целью этого протестного движения является прорыв границы с Израилем.

"Это не имеет никакого отношения к посольству, а имеет отношение к позиции ХАМАС, согласно которой Израиль не имеет права на существование. Ни одно государство в мире не дало бы вооруженной толпе прорвать свою границу. Россия, думаю, тоже. Поэтому ответственность за жертвы лежит на тех, кто посылал людей на границу. Кстати, на днях представитель ХАМАС проговорился, что 40 человек из числа погибших — активисты ХАМАС. Это показывает, насколько все было срежиссировано и насколько цинично их руководство использовало людей, чтобы привлечь внимание международной общественности и прервать свою изоляцию", — добавил министр.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.