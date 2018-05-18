В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи в Париже по химоружию

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США ожидают, что по итогам министерского совещания Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия в Париже 18 мая будут приняты меры в отношении виновных в химатаках и действия, которые будут способствовать предотвращению использования химоружия, говорится в заявлении госдепартамента США.

Ранее ведомство сообщало, что заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 18 мая в Париже будет представлять Соединённые Штаты на этом министерском совещании.

"В рамках наших обязательств остановить тех, кто ответственен за применение химического оружия, представители властей 30 стран соберутся в Париже 18 мая… На министерском совещании будут подняты вопросы использования государствами и негосударственными игроками химического оружия, в дополнение к действиям (в отношении виновных) партнерство может принять меры по предотвращению использования химоружия в будущем", — отмечается в заявлении.

В документе также упоминается, что Россия заблокировала существующий механизм расследования применения химоружия. Именно в этом госдеп видит причину, что миссии ОЗХО не удалось точно определить ответственных за химатаку в Сирии 4 февраля.

Совбез ООН 10 апреля провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандате нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Предложенный США проект заблокировала Россия, а внесенный РФ документ не был принят, так как не получил в СБ необходимых девяти голосов. После этого Москва выставила на голосование еще один проект резолюции — в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но он также не набрал необходимых голосов.

В начале мая стало известно, что Франция предложила создать новый механизм по контролю за химическим оружием, который "позволит установить ответственных" за химатаки.