В Общественной палате попросят ОБСЕ отреагировать на арест Вышинского

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арест в Херсоне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о том, что Украина становится абсолютно антиправовым государством, ОБСЕ должна срочно отреагировать на данную ситуацию.
"Украина становится абсолютно антиправовым государством. И считаю, что она не может называться и ставить себя в когорту европейских демократических государств. Я оперативно обращусь в ОБСЕ к представителю свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой срочно отреагировать на данную ситуацию, направить публичное заявление об освобождении нашего журналиста, — сказала Сутормина.
По ее словам, все, что происходит сейчас на Украине, "становится просто пугающей, ужасающей тенденцией".
"Все работники СМИ должны высказаться в поддержу Вышинского. Недопустимо без суда и следствия кидать человека в тюрьму. Мы возвращаемся практически к временам инквизиции и дремучего Средневековья. Украинские власти нетерпимо относятся к любому инакомыслию. Причем, в буквальном смысле. Видимо, скоро в стране будет запрещено высказывать любую точку зрения, отличную от властной", — добавила член ОП РФ.
СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.