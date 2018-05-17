В Общественной палате попросят ОБСЕ отреагировать на арест Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арест в Херсоне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетельствует о том, что Украина становится абсолютно антиправовым государством, ОБСЕ должна срочно отреагировать на данную ситуацию.

Об этом заявила в четверг РИА Новости глава Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Украина становится абсолютно антиправовым государством. И считаю, что она не может называться и ставить себя в когорту европейских демократических государств. Я оперативно обращусь в ОБСЕ к представителю свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой срочно отреагировать на данную ситуацию, направить публичное заявление об освобождении нашего журналиста, — сказала Сутормина.

По ее словам, все, что происходит сейчас на Украине, "становится просто пугающей, ужасающей тенденцией".

"Все работники СМИ должны высказаться в поддержу Вышинского. Недопустимо без суда и следствия кидать человека в тюрьму. Мы возвращаемся практически к временам инквизиции и дремучего Средневековья. Украинские власти нетерпимо относятся к любому инакомыслию. Причем, в буквальном смысле. Видимо, скоро в стране будет запрещено высказывать любую точку зрения, отличную от властной", — добавила член ОП РФ.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.