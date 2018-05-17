Донецкую фильтровальную станцию обесточили из за обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция обесточена из за обстрела со стороны украинских силовиков, работа объекта остановлена, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

​​"Сегодня с 21:00 до 21:30 украинские силовики вели минометный огонь по району вблизи ДФС (Донецкая фильтровальная станция — ред.). Обстрел велся с направления Каменка, было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. В 21:10 ДФС была обесточена, работа станции временно остановлена", — заявил представитель ведомства.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.