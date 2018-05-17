Мюллер изложил суду подробности "российского расследования"

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проинформировал суд по делу Пола Манафорта о подробностях "российского расследования", следует из уведомления, размещенного в судебной базе данных.
Мюллер подал в федеральный суд Восточного округа Виргинии "неотредактированный меморандум", в котором излагаются детали расследования. При этом документ остается засекреченным для публики, и неясно, будет ли он обнародован в будущем.
Манафорт, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, обвиняется в виргинском суде в уклонении от налогов. Защита требует снять обвинения на том основании, что Мюллер вышел далеко за рамки своего мандата, заключавшегося в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией.
Вопрос о том, что именно расследует Мюллер, остается неясным. В теории его мандат позволяет расследовать любые преступления, выявленные в ходе расследования, даже если они никак не связаны с Россией, однако вопрос остается спорным. Во всем деле Манафорта Россия упоминается лишь единожды — в обвинительном заключении сказано, что экс-президент Украины Виктор Янукович, с партией которого работал Манафорт, имел связи с Россией.
Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.