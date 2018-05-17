ЛАГ может пересмотреть отношения с признавшими Иерусалим столицей Израиля

КАИР, 17 мая — РИА Новости. Отношения с Гватемалой, другими странами, которые могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства, должны быть пересмотрены, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

"Мы осуждаем действия Гватемалы, которая вчера перенесла свое посольство в Иерусалим. Отношения арабских стран с этим и другими государствами, которые решатся на подобный шаг, должны быть пересмотрены", — сказал генсек ЛАГ на экстренном совещании панарабской организации в Каире.

В минувшую среду Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США.