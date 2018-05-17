ОБСЕ зафиксировала взрывы и стрельбу вблизи Донецкой фильтровальной станции

ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала взрывы и огонь из стрелкового оружия вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС), говорится в ежедневном отчете миссии.

"СММ продолжила помогать сотрудникам компании "Вода Донбасса" получать доступ к ДФС для продолжения работы станции. Пятнадцатого мая, находясь на станции и поблизости от неё, СММ слышала неопределённое количество взрывов, а также огонь из стрелкового оружия, несмотря на выраженные гарантии безопасности", — говорится в отчете организации за 16 мая.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.