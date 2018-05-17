Франция не вступит в союз с Ираном против США, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018

ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция не будет в союзе с Ираном против США и выступает за диалог со всеми, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

"Мы не будем становиться союзником Ирана против США… Это абсолютная ошибка. Мы говорим со всеми, и мы хотим построить доверительный диалог в регионе", — сказал Макрон на пресс-конференции в Софии.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.