Отношения России и Германии станут прагматичнее, считает эксперт

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Смена политической элиты в Германии может способствовать развитию более прагматичных российско-германских отношений, сказала заместитель руководителя Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Наталия Супян.

"Приходит новая генерация политиков. Мы видим, что Хайко Маас, хотя и представляет левое крыло социал-демократов, в отличие от Зигмара Габриеля и Штайнмайера, уже не "внук Вилли Брандта" и избрал пока тактику ужесточения отношения к Москве. Или новый уполномоченный федерального правительства по отношениям с Россией Дирк Визе. Тоже представитель социал-демократов. Но он не имеет никакого представления о России", — отметила эксперт на заседании "круглого стола" на тему: "Россия и Германия: актуальные вопросы международной повестки на фоне двусторонних проблем".

Происходит формализация политики, считает Супян, но у этого процесса есть положительная сторона. "По мере охлаждения отношений, по мере снижения доверия и по мере смены генераций в политике, возможно, в российско-германских будет больше прагматизма и меньше сантиментов, меньше личных привязанностей, увлечений Достоевским и так далее, а будет решение тех вопросов, которые нужно решать", — сказала эксперт.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. 12 марта Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Ангелой Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года. В марте 2018 года Меркель в четвертый раз была избрана главой правительства Германии.