На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Украине выпустили календари к Чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Ведомство заявило, что пресекло распространение незаконной сувенирной продукции, все календари были изъяты. СБУ завела уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

"Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что календари должны были поступить в розничную продажу.

В январе в Чехии изъяли из обращения школьный атлас с изображением российского Крыма. На "неправильные" карты пожаловался отец одного из учеников.

Крым стал частью России после проведенного референдума в марте 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 96% крымчан. Украина считает эту территорию оккупированной. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей полуострова не нарушает международное право и Устав ООН.

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