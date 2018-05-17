На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На Украине выпустили календари к Чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
"Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что календари должны были поступить в розничную продажу.
В январе в Чехии изъяли из обращения школьный атлас с изображением российского Крыма. На "неправильные" карты пожаловался отец одного из учеников.
Крым стал частью России после проведенного референдума в марте 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 96% крымчан. Украина считает эту территорию оккупированной. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей полуострова не нарушает международное право и Устав ООН.
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