Приоритеты Франции в Иране лежат не в коммерческой области, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018

ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Приоритеты Парижа в Иране лежат не в коммерческой области, являются геополитическими, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в болгарской Софии после саммита ЕС — Западные Балканы.

"Мои приоритеты на иранском рынке — не коммерческие и не финансовые, здесь надо быть здравомыслящим", — сказал французский лидер.

По его словам, приоритеты — геополитические.

"Они геополитические, они в том, чтобы избежать эскалации и сделать все, чтобы помочь открыть иранскую экономику и иранское общество", — подчеркнул он.