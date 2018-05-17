"Крепчаем": Аваков похвастался поставками американского оружия на Украину

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ВСУ получили первую партию американских гранатометов RSRL-1.

"Сегодня новое мощное оружие встало на защиту Украины. Крепчаем!", — написал Аваков у себя в Facebook.

Он также отметил, что во время учений солдаты Нацгвардии высоко оценили эффективность нового комплекса. Всего ВСУ получили на вооружение 500 комплексов.

RSRL-1 — ручной противотанковый гранатомет калибра 40 мм. Дальность прицельной стрельбы комплекса составляет 800 метров, ствол выдерживает до тысячи выстрелов. RSRL-1 производится американской компанией AirTronic.

В прошлом месяце США передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, однако Вашингтон запретил Киеву использовать их в Донбассе. Россия неоднократно предостерегала США от поставок Украине вооружений, поскольку это может привести к эскалации конфликта в стране.