США и ОАЭ достигли договоренности по соглашению об "открытом небе"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. США и ОАЭ достигли новой договоренности по соглашению об открытом воздушном пространстве между двумя странами, сообщается в заявлении Белого дома.

Ранее соглашение вызвало острую критику со стороны крупнейших американских авиакомпаний, которые обвиняли авиакомпании из ОАЭ в недобросовестной конкуренции из-за получения госсубсидий.

"США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли взаимопонимания по соглашению об открытом воздушном пространстве между США и ОАЭ, которое будет отвечать интересам пилотов, бортпроводников, механиков и других работающих мужчин и женщин, задействованных в авиатранспортной отрасли США", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ОАЭ взяли на себя обязательства по обеспечению финансовой прозрачности и будут придерживаться международных стандартов бухгалтерского учета, раскрытия информации, соблюдения законодательства и аудита.

Кроме того, ОАЭ проинформировали США и местных авиаперевозчиков, что не имеют планов по запуску новых маршрутов коммерческих рейсов с использованием "пятой свободы".

Так называемая "пятая свобода" подразумевает право авиакомпаний брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения. В настоящее время авиакомпании из ОАЭ таким образом перевозят в США пассажиров из ряда европейских стран. США неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу.

Две крупнейшие авиакомпании из ОАЭ – Emirates и Etihad Airways – еженедельно осуществляют 131 рейс в 12 городов США.