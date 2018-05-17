Польша указала на необходимость новой ядерной сделки с Ираном

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Новая ядерная сделка с Ираном должна включать ракетную программу, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг на пресс-конференции в Софии.

Он обратил внимание на "риск проведения Ираном программы развития баллистических ракет", а также отметил, что Варшаву беспокоит "агрессивная политика Тегерана в регионе".

"Мы указываем на необходимость совместного с партнерами, в том числе и США, нового договора, затрагивающего также и баллистические ракеты", — сказал польский премьер.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Администрация США заявляет, что, помимо ядерной программы Тегерана, ее беспокоит программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.