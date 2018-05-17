Польша указала на необходимость новой ядерной сделки с Ираном

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Новая ядерная сделка с Ираном должна включать ракетную программу, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг на пресс-конференции в Софии.
"Мы указываем на необходимость совместного с партнерами, в том числе и США, нового договора, затрагивающего также и баллистические ракеты", — сказал польский премьер.
Администрация США заявляет, что, помимо ядерной программы Тегерана, ее беспокоит программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.