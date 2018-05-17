Венгрия выступила за ускорение интеграции Западных Балкан с ЕС и НАТО

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Венгрия выступает за ускорение интеграции Западных Балкан с ЕС и НАТО, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.
Он отметил, что выступает за скорейшую интеграцию Западных Балкан с ЕС и НАТО. "Надо ускорить процесс интеграции на Западных Балканах. Мы не довольны датой 2025 год. Мы не понимаем, зачем мы должны ждать 2,5 тысячи дней", — добавил он.
В свою очередь Чапутович заявил, что "Польша поддерживает интеграцию балканских стран". "Евросоюз ждет эти страны", — сказал он.