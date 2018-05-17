Венгрия выступила за ускорение интеграции Западных Балкан с ЕС и НАТО

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Венгрия выступает за ускорение интеграции Западных Балкан с ЕС и НАТО, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

"Что касается расширения – Венгрия поддерживает расширение ЕС. Мы не хотим, чтобы в ЕС постоянно было 27 стран. Мы хотим 27, потом 28, даже 30", — сказал Сиярто.

Он отметил, что выступает за скорейшую интеграцию Западных Балкан с ЕС и НАТО. "Надо ускорить процесс интеграции на Западных Балканах. Мы не довольны датой 2025 год. Мы не понимаем, зачем мы должны ждать 2,5 тысячи дней", — добавил он.

"Наши партнеры в Западной Европе не понимают значения Западных Балкан. Сложные моменты на Западных Балканах могут быть решены за счет интеграции с ЕС и НАТО", — отметил венгерский министр.

В свою очередь Чапутович заявил, что "Польша поддерживает интеграцию балканских стран". "Евросоюз ждет эти страны", — сказал он.