Евросоюз договорился с Балканами усилить борьбу с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Страны ЕС и Западных Балкан договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и противодействии возвращению боевиков, а также в сфере контроля за миграционными потоками, говорится в итоговом заявлении саммита в Софии.

"ЕС и партнеры в регионе Западных Балкан разделяют многие проблемы безопасности, которые требуют скоординированных индивидуальных и коллективных действий. Наше сотрудничество в пресечении нелегальных миграционных потоков продемонстрировало свою ценность и будет развиваться дальше", — говорится в распространенном в четверг заявлении.

"Противодействие терроризму и экстремизму, включая финансирование, радикализацию и возвращение иностранных боевиков-террористов, требует от нас более активного сотрудничества", — отмечается в документе.

ЕС включает в регион Западных Балкан Сербию, Черногорию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию, а также самопровозглашенное Косово.

В заявлении также подтверждается со стороны ЕС "безоговорочная поддержка" европейской перспективы для государств Западных Балкан.

Еврокомиссия в феврале обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.