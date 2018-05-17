Рябков заявил о дисбалансе в мировом порядке из-за действий США

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия США и их партнеров вносят дисбаланс в мировой порядок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе круглого стола на тему "БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых вызовов в современном мире" в Совете Федерации.

Он отметил, что укрепление международных институтов и сотрудничество в международных форматах, в том числе в рамках БРИКС, тем более важно в условиях, когда "ситуация в мире продолжает осложняться из-за непрекращающихся односторонних деструктивных шагов так называемого исторического Запада во главе с США".

По словам замминистра, сейчас происходит "опасная разбалансировка механизмов глобального управления", когда "усиливается пренебрежение к международному праву и многосторонним структурам, включая ООН, особенно на фоне действий США по обрушиванию крупных международных договоренностей".

"Углубление стратегического партнерства в БРИКС — все более важный приоритет российской внешней политики. Наша страна, выступившая инициатором создания данного формата, продолжает прилагать немало усилий, чтобы БРИКС полностью состоялся как успешный проект глобального масштаба ", — подчеркнул Рябков.