Рябков заявил о дисбалансе в мировом порядке из-за действий США

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия США и их партнеров вносят дисбаланс в мировой порядок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе круглого стола на тему "БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых вызовов в современном мире" в Совете Федерации.
По словам замминистра, сейчас происходит "опасная разбалансировка механизмов глобального управления", когда "усиливается пренебрежение к международному праву и многосторонним структурам, включая ООН, особенно на фоне действий США по обрушиванию крупных международных договоренностей".
"Углубление стратегического партнерства в БРИКС — все более важный приоритет российской внешней политики. Наша страна, выступившая инициатором создания данного формата, продолжает прилагать немало усилий, чтобы БРИКС полностью состоялся как успешный проект глобального масштаба ", — подчеркнул Рябков.