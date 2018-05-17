В МИД рассказали, как действия США повлияют на встречу Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Трудности, которые могут возникнуть в проведении встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, станут результатом действий Вашингтона, его нежелания работать на достижение компромисса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

"Если теперь в силу стремления США получить "все и сразу" здесь возникнут трудности, это будет результатом все того же нежелания США реально работать на компромисс, на нахождение взаимоприемлемых решений, все того же стремления диктовать свою политическую волю", — сказал Рябков.

Он добавил, что эта линия США проявляется в очень многих текущих аспектах международной ситуации, "будь то выход из СВПД, будь то серьезно повлиявшее на обстановку на Ближнем Востоке решение о переводе посольства США в Иерусалим".

"И здесь тоже они не могут отказаться от этого своего фактически инстинктивного рефлекторного стремления продиктовать решение любой проблемы строго на своих условиях. Это печально. Мы отмечаем, что ситуация в общих регионах мира испытывает на себе негативное воздействие подобного американского курса", — подчеркнул замглавы МИД РФ.