Фото бассейна во Вьетнаме вызвало споры в социальных сетях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают фото, сделанное англичанкой Дженни Кершоу в отеле Mari Gold Hotel & Apartment во Вьетнаме. На нем она сравнила фото бассейна с его страницы на сайте для онлайн-бронирования и в реальности.

"Наш бассейн во вьетнамском отеле. Booking.com против реальности! Мы тут закончили", — написал она.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018

​Твит лайкнули более 150 тысяч человек, им поделились более 70 тысяч. Многие похвалили фотографа за удачный ракурс. Пользователь ZaePadre обратил внимание, что бассейн (который на самом деле оказался ванной для гидромассажа) настолько маленький, что слово "welcome" ("добро пожаловать") даже не влезло целиком.

В свою очередь, Кристофер Крузет обратил внимание, что на странице отеля есть и другое фото "бассейна", из которого понятно, что это ванна небольшого размера.

"Уверен, ты видела его тоже, но ворчать ведь куда веселее, не так ли?" — критикует он Дженни.

Пользователь Tushar вступился за нее, отметив, что фото, о котором идет речь, тоже сбивает с толку.

this one? It's a little misleading as well pic.twitter.com/17D52wkHdr — Tushar (@hamrust) May 14, 2018

​​"Да, это фото. Растения по бокам позволяют ясно представить себе размеры бассейна. Если только кому-то не кажется, что это деревья Амазонии", — ответил на это Крузет.

Представители сайта для онлайн-бронирования написали Дженни в комментариях и предложили подать жалобу, но она ответила, что не собирается этого делать, просто ситуация показалась ей забавной. Она также отметила, что в фото внесли небольшие изменения: добавили надпись "бесплатное джакузи".

It’s ok, I don’t want to file a complaint…it’s just funny😂 and I notice the pictures convinently been changed now anyway… 😂🙄 pic.twitter.com/QXhOoM5A0A — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 15, 2018

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