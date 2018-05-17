Политика Трампа угрожает интересам Евросоюза, заявил Курц

ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал непредсказуемую политику США и последние решения президента Дональда Трампа, угрожающие экономическим интересам Австрии и Европы.
Die jüngsten Entscheidungen von Präsident #Trump gefährden die europäischen Wirtschaftsinteressen. Wir wollen einen ordentlich geregelten Export für #Österreich & #Europa und ganz klar keine neuen Handelsbarrieren! #Sofia #EU pic.twitter.com/fJqwMktY1e— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 17 мая 2018 г.
США ранее объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном по его ядерной программе, вместе с этим они восстанавливают все санкции против Тегерана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Ранее действие этих санкций было приостановлено в рамках СВПД.
"Мы живем в 21 веке и не заинтересованы в новых торговых барьерах. Австрия является экспортной страной, шесть из десяти евро мы зарабатываем заграницей, поэтому Австрии и Европе нужен должным образом регулируемый экспорт, никаких новых торговых барьеров и, само собой разумеется, соблюдение соглашения по иранской ядерной программе", — отметил Курц.