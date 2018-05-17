Посол США в Косово призвал Белград и Приштину прийти к соглашению

БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Посол США в самопровозглашенной республике Косово Грег Делави призвал в четверг косовско-албанские и сербские власти к окончательному соглашению о нормализации отношений, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Заявление посла Делави сделано на фоне проведения в четверг саммита ЕС-Западные Балканы в Софии, в котором наряду с лидерами стран Евросоюза и государств региона участвует косовская делегация.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в четверг на открытии саммита выразил оптимизм в отношении перспектив налаживания диалога между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.

Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам о давлении на Белград с целью признания косовской независимости.

"Что касается всеобъемлющего диалога, думаю, пришло время для более интенсивной работы, интенсивнее той, которую мы видели в последние несколько лет. Как я уже говорил ранее, 2018 год – год для достижения договора", — цитирует телеканал американского дипломата.

Заключение "всеобъемлющего соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной" является официальным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.