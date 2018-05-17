Ведомства стран ШОС согласовали проект Концепции по борьбе с наркотиками

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 17 мая – РИА Новости. Участники восьмого совещания руководителей компетентных органов государств Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в четверг согласовали текст Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотпропными веществами.

Встреча прошла в китайском городе Тяньцзинь, в ней приняли участие представители России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Российскую делегацию возглавил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров.

"Проблема наркозависимости на пространстве ШОС – предмет ещё одной совместной озабоченности. Отрадно, что на сегодняшнем совещании планируется согласование Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотпропными веществами", — заявил в начале встречи генсек ШОС Рашид Алимов.

Глава российской делегации отметил, что "антинаркотическое взаимодействие в формате ШОС должно открыть перед нами широкие перспективы, которые мы используем для обеспечения безопасности и защиты здоровья народов наших государств".

В свою очередь начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана Арыстангани Заппаров сказал, что проведена огромная работа по подготовке данной Концепции ШОС. Он выразил уверенность, что принятие этой концепции будет способствовать дальнейшему развитию принятия целевых мер в сфере профилактики наркомании.