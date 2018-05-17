Вышинский заявил, что СБУ отсылала фотографии с обыска по его делу в СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Задержанный в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины отсылали фотографии с обыска по его делу в средства массовой информации.

"По результатам этого действия я расписался рядом с их подписями под статьей, в которой было сказано, что я не имею права, как и те, кто еще расписывается дальше, разглашать какие-либо данные следственных действий. А уже в момент проведения, даже до окончания этих следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались. У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моем помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации', — заявил Вышинский на суде. Запись с суда транслировал в своем эфире телеканал "Россия 24".

В четверг Херсонский городской суд Херсонской области рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Вышинского. На сайте суда указывается, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 (государственная измена)".

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.