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За рубежом интересуются опытом России в борьбе с наркотиками, сообщило МВД

14:3017.05.2018
(обновлено: 14:32 17.05.2018)
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© Фото предоставлено ГУНК МВД РФПервый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров. Архивное фотоПервый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров. Архивное фото
© Фото предоставлено ГУНК МВД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 17 мая – РИА Новости. Многие страны, особенно представители регионов с высоким уровнем незаконного производства и трафика наркотических веществ, заинтересованы в изучении российского опыта в сфере борьбы наркотиками, рассказал журналистам первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор Кирилл Смуров.

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Смуров во главе российской делегации находится в китайском городе Тяньцзинь, где в четверг прошло восьмое совещание руководителей компетентных органов государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Отвечая на вопрос о том, проявляют ли другие государства интерес к российскому опыту в этой области, генерал-майор заявил: "Да, конечно, это государства Центральной Азии, Африки, вопрос только в финансовом обеспечении проектов".

По его словам, "очень высокую оценку Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) заслужили традиционные курсы в Домодедово, также проводится практическое обучение с сотрудниками таких ведомств из Афганистана, практических всех стран Центральной Азии".

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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При этом начальник отдела международного сотрудничества Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Александр Зубков сообщил, что "в антинаркотической сфере заключено более 100 межведомтсвенных соглашений с разными странами, например, в африканских странах такие прецеденты были, выездные курсы проводились в Анголе. Это и страны Центральной Африки, государства, которые лежат на пути наркотрафика из Южной Америки, Афганистана".

"Все очень заинтересованы в обмене опытом, так как партнеры наслышаны о том, что Россия успешно ведет такую работу с государствами Центральной Азии, Центральной и Южной Америки, там много технических вопросов, однако такое сотрудничество ведется", — сказал Зубков.

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© РИА Новости / Роман Владимиров
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Смуров также напомнил, что в прошлом году в Никарагуа создали российский Центр по подготовке кадров для борьбы с контрабандой наркотиков, подготовку там ведут представители МВД России.

Зубков в свою очередь добавил, что "там обучаются представители компетентных органов не только Никарагуа, но и окружающих стран, это Сальвадор, Перу, Гватемала, Гондурас и так далее".

"Счет идет уже на сотни обученных специалистов, например, в этом году там ведется обучение по шести программам подготовки", — добавил Зубков.

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