За рубежом интересуются опытом России в борьбе с наркотиками, сообщило МВД

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 17 мая – РИА Новости. Многие страны, особенно представители регионов с высоким уровнем незаконного производства и трафика наркотических веществ, заинтересованы в изучении российского опыта в сфере борьбы наркотиками, рассказал журналистам первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор Кирилл Смуров.
Отвечая на вопрос о том, проявляют ли другие государства интерес к российскому опыту в этой области, генерал-майор заявил: "Да, конечно, это государства Центральной Азии, Африки, вопрос только в финансовом обеспечении проектов".
По его словам, "очень высокую оценку Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) заслужили традиционные курсы в Домодедово, также проводится практическое обучение с сотрудниками таких ведомств из Афганистана, практических всех стран Центральной Азии".
"Все очень заинтересованы в обмене опытом, так как партнеры наслышаны о том, что Россия успешно ведет такую работу с государствами Центральной Азии, Центральной и Южной Америки, там много технических вопросов, однако такое сотрудничество ведется", — сказал Зубков.
Зубков в свою очередь добавил, что "там обучаются представители компетентных органов не только Никарагуа, но и окружающих стран, это Сальвадор, Перу, Гватемала, Гондурас и так далее".
"Счет идет уже на сотни обученных специалистов, например, в этом году там ведется обучение по шести программам подготовки", — добавил Зубков.