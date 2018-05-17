Большинство немцев отдаляются от США и видят в них угрозу, показал опрос

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Немцы все с большей настороженностью относятся к США, отдаляясь от них и даже видя в них угрозу. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Алленсбахским институтом для газеты Frankfurter Allgemeine (FAZ).

"Подавляющее большинство немцев считают, что Европа и Соединенные Штаты отдаляются друг от друга. В течение десятков лет это было мнением меньшинства в Германии, сейчас в этом убеждены 70%", — говорится в материале, опубликованном на сайте газеты.

Доверие к США как к стране, способной навести порядок в мире, также падает. В 1990-е относительное большинство граждан Германии считали, что Штаты — единственная страна, способная принести мир на охваченные кризисом территории. Но уже в 2003 году в такой роли США видели только 25% опрошенных, сейчас — лишь 15%.

При этом все больше немцев относятся к Соединенным Штатам как к государству, которое "безжалостно" в преследовании своих интересов. Пять лет назад отрицательно оценивали влияние Вашингтона на события в мире 24% респондентов, сейчас — 54%.

В FAZ подчеркивают, что так было и до Дональда Трампа и его лозунга "Америка превыше всего": США десятилетиями строят свою политику так, как будто общие интересы и союзы обладают ограниченной ценностью.

Что касается Трампа, то подавляющее большинство немцев считают его непредсказуемым, жестоким и опасным. При этом мало кто думает, что он добьется значительных успехов для своей страны. А 72% опрошенных полагают, что Европа и Германия не оказывают на Трампа никакого влияния и переговоры с ним не принесут пользы.

При этом немцы не считают, что правительство Германии должно пустить все силы на то, чтобы наладить отношения с Вашингтоном: 67% призывают власти отстаивать свои позиции, даже если это приведет к дальнейшему ухудшению отношений. В то же время 82% полагают, что в будущем тесное сотрудничества с США будет необходимо. Аналогичного мнения большинство опрошенных придерживаются по отношению к России.

На вопрос о том, кто больше угрожает Европе — американский президент или Владимир Путин, 32% ответили, что Трамп, 9% — что Путин, 52% — что оба. Кроме того, на вопрос о том, от какой страны в ближайшие годы будет исходить угроза мировому порядку, 40% ответили: "США" и только 28% выбрали Россию.