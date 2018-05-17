БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни предложил Евросоюзу выделить 10 миллиардов евро инвестиций в экономику государств Западных Балкан, претендующих на членство в ЕС.

"Я предложил в ходе саммита пакет для поддержки экономического роста на Балканах в 10 миллиардов в качестве новых европейских инвестиций в регион, его инфраструктуру, дороги и цифровые сети", — сказал он журналистам в Софии по итогам совместного заседания с участниками саммита ЕС — Западные Балканы. Трансляцию выступления вела видеослужба ЕК.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.