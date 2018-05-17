Глава ЕП обеспокоен числом возвращающихся в Европу "иностранных боевиков"

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни в четверг высказал обеспокоенность большим числом "иностранных боевиков", возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака.

"Много иностранных боевиков возвращаются в Европу, возвращаются на Балканы, в Косово, и не только", — сказал Таяни журналистам в Софии по итогам совместного заседания с участниками саммита ЕС-Западные Балканы. Трансляцию его выступления вела видеослужба ЕК.

По словам Таяни, также "много джихадистов из других стран, которые едут в Боснию и Герцеговину". В этой связи он указал на важность поддержки "умеренного ислама" в Европе, который власти ЕС рассматривают в качестве антипода "радикального ислама".

Согласно данным координатора Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиля де Керкова, к рядам террористической группировки "Исламское государство"* примкнули по меньшей мере около 5 тысяч выходцев из стран-членов ЕС. Как утверждают эксперты, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии, другая часть намерена вернуться или уже вернулась в Европу, остальные хотят перебраться в другие регионы.

*Террористическая организация, запрещенная в России